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Gümüşhane’de ana su borusu patladı... fışkıran su apartmanların boyunu aştı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.01.2025 16:50
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Gümüşhane’de yapılan bakım çalışması esnasında patlayan ana su şebekesinin borusundan fışkıran suyun boyu apartmanların boyunu aştı. Görenleri şaşkına uğrattı.

Gümüşhane’de yapılan bakım çalışması esnasında patlayan ana su şebekesinin borusundan fışkıran su apartmanların boyunu aştı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde belediye ekipleri tarafından ana su hattı üzerinde yapılan çalışmada boru patladı.

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Patlayan borudan fışkıran suyun boyu apartmanların seviyesine ulaştı. Fışkıran su toprakla birleşince ortaya çıkan çamurlu su hem evlerin dış cephesini kirletti hem de çevrede bulunan dükkan ve iş yerlerinin önünde su birikintisi oluşturdu.

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Esnaf oluşan su birikintilerini temizlerken belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle su kesilerek onarım çalışması başlatıldı.

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"Yanlış müdahale mi yapıldı?"

Çevredeki vatandaşlardan su borusunun patlamasını gören Abdulbaki Gök, yaptığı açıklamada “Ekipler burada çalışıyordu. Yanlış bir müdahale mi yaptılar ne olduysa su patladı. Binaların çatısına kadar yükseliyordu su. Hemen müdahale edip suyu kestiler. Fazla uzun sürmeden hallettiler” dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane su borusu
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