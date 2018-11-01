Gümüşhane'de 'belki şehit gelir' diye şehitlik yaptılar!

Gümüşhane'nin Köse İlçesi'nde AK Partili belediye tartışma yaratacak bir icraata imza attı. “Belki şehit gelir” diyerek 200 bin lira harcandı ve 5 dönümlük arazi üzerinde 12 kişilik ‘Şehitlik' yapıldı. Şehitlik şimdilik boş duruyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ilçe bugüne kadar 7 şehit verdi ve bu şehitlerden 6'sı ilçe mezarlığına, biri de ilçe dışına gömüldü.Belediye Başkanı Şerif Aygün, yaptığı açıklamada “Şehit gelebilir, onun için yaptık. Toplam 12 kişilik şehitliğimiz var. İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye burayı yaptık” dedi ve şunları söyledi:

'BİZİ ÇEKEMEYEN RAKİPLERİMİZ ABARTIYOR'

“Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız. Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı.”





