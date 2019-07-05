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Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 08:48 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Buğalı Köyü Omal Yaylası’ndan çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulundu.

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Sürmene’de 156 Jandarma İhbar Hattı’na gelen, 6 adet büyükbaş hayvanın ilçeye bağlı Oylum Mahallesi Hancar mevkiinde ormanlık alana sürüldüğü ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.

Ormanlık alanda bulunan ve muhafaza altına alınan büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarını inceleyen jandarma ekipleri, 6 büyükbaş hayvanın Gümüşhane’nin Buğalı Köyü Omal Yaylası’ndan çalındıklarını ve Sürmene nüfusuna kayıtlı Bahri K.’ya ait olduklarını tespit etti. Büyükbaş hayvanlar, gerekli işlemlerin ardından jandarma ekipleri tarafından bir kamyonetin kasasına bindirilerek sahibine teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Trabzon büyükbaş hayvan

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