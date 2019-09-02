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Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 10’dan fazla üreticinin çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanlarını alarak kayıplara karışan şahıs Şanlıurfa'da yakalandı.

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

İddialara göre, Kurban Bayramı öncesinde ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Torul ilçesine gelerek buraya yerleşen ve hayvan üreticileriyle sık sık görüşerek bundan sonra Torul’da hayvancılık yapacağını beyan eden C.E., yaklaşık 3-4 aylık zaman diliminde üreticilerin güvenini sağladı.

SIRRA KADEM BASTI

Kurban pazarının kurulmasından itibaren 10’dan fazla üreticiden hayvanları alarak kiraladığı mandıraya dolduran C.E., bir gecede çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanla birlikte sırra kadem bastı.

Paralarını ödemediği üreticilerin telefonlarını da engelleyen C.E., bir üreticinin de aracını alıp gitti. Plakası güvenlik güçlerine verilen araç Şanlıurfa’da bir sokakta park halinde bulunarak yediemine çekildi.

'BEN MAĞDURUM, BENİ BİTİRDİ'

Olayın mağdurlarından olan ve dolandırıcıya 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanının yanında yeni aldığı aracını da kaptıran Şenol Ayvaz, Aksüt köyünde hayvancılıkla uğraştığını, son yıllarda bu işi yapmaya başladığını belirterek, “Bu yıl kurbana getirdiğim pazarda hayvanlarımı çarptırdım. Benim 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanımı çarptı. Ben Urfalıyım diyerek geldi burada oturdu, 3-4 aydır burada alışveriş yapıyordu. Sonra burada ne kadar mal varsa topladı kaçtı gitti. Ben mağdurum. Beni bitirdi. 70-80 bin lira param gitti. Borçlarımı ödeyemiyorum. Ben battım, artık huzura çıkamıyorum. Bu konuda yetkililerden paramızı ve hayvanlarımızı kurtarmak için yardım istiyoruz” çağrısında bulunmuştu.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Konunun basına yansımasının ardından 23 yaşındaki C.E., Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Şanlıurfa dolandırıcılık

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