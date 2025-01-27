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Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü! Kazada 14 kişi yaralandı

27.01.2025 00:07
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Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu otobüsü istinat duvarına sürterek durabildi ve kazada 14 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü! Kazada 14 kişi yaralandı

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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YARALI SAYISININ 14 OLDUĞUNU AKTARDI!

Hastanedeki yaraları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 14 olduğunu aktardı.

Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirterek, "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor." dedi.

Otobüsün yolda kayması sonucu kazanın meydana geldiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Sağlık personelimiz 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulundu."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza
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