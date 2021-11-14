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  4. Gümüşhane'de feci kaza! Korkuluklarla araç arasında sıkıştılar

Gümüşhane'de feci kaza! Korkuluklarla araç arasında sıkıştılar

14.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de freni tutmayan kamyon dehşet saçtı. Otomobilin ardından köprü üzerinde kaldırımda yürüyen çifte çarpan araç, bölgede bulunanlara facia yaşattı. İki sürücünün yaralandığı kazada, köprü demirleri ile kamyon arasında sıkışan çift de yaralı olarak kurtulabildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Gümüşhane'de feci kaza! Korkuluklarla araç arasında sıkıştılar

Kaza, saat 14.30 sıralarında Alibeyler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet A. idaresindeki kamyon, freni tutmayınca tali yoldan çıkarak Ömercan Ş.'nin kullandığı otomobile çarptı.

DEMİR KORKULUKLA KAMYON ARASINA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul- Hatice Taşdelen çiftine çarptı. Kazada demir korkuluk ile kamyon arasında sıkışan çift ile 2 sürücü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Hatice Taşdelen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobil ile çarpışan kamyonun hızla çıktığı kaldırımda yaya olarak yürüyen Taşdelen çiftine çarptığı, çevredekilerin ise yardıma koştuğu görülüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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