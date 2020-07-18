HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 23:52 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

Canberk Osman Özdamar yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Tekke köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, karşı yönden gelen Okan Ertürk idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra Hayriye ve İrem Ertürk ile Suriye uyruklu Ziya Dede yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

20200718_2_43509757_56808166_Web

Otomobilde sıkışan Hayriye Ertürk, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Gümüşhane'den Bayburt istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Feci kaza! Açık bagaj kapısı çarptıFeci kaza! Açık bagaj kapısı çarptı
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!MSB sözleşmeli er başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Silivri'de TEM otoyolunda korkunç kaza! Açık bagaj kapısı çarptı

Feci kaza! Açık bagaj kapısı çarptı

Çocuğunu 4'üncü kattan sarkıtıp, 'Atayım mı' diye bağıran anne tedavi edilecek

Bebeğini ağladığı için 4'üncü kattan sarkıttı!

Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu

Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

18 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.