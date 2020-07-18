Gümüşhane'de feci kaza! Yaralılar var

Canberk Osman Özdamar yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Tekke köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, karşı yönden gelen Okan Ertürk idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra Hayriye ve İrem Ertürk ile Suriye uyruklu Ziya Dede yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Hayriye Ertürk, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Gümüşhane'den Bayburt istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

