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Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'nda, gökyüzündeki parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca gökyüzünde süzülüp, gözden kayboluyor.

Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası'ndan önceki gün gökyüzünde görülen parlak cisim hem merak uyandırdı hem de korkuya neden oldu. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı. Görüntülerde, parlak cisim, bir dakika boyunca yere doğru süzülüp, kayboluyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Köylülerin "Uzaylılar mı geliyor?" şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük ilgi gören parlak cismin ne olduğu jandarma tarafından araştırılıyor.

OK HEYECANLANDIK'

Yücebelen köyü sakinlerinden Şenol Selvi, “Gökyüzünde parlak bir cisim gördük. Kayda aldım sonra gözden kayboldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çok heyecanlandık. Ben önce helikopter, uçak zannettim. Aklımızdan her şey geçti ama ne olduğunu bir türlü çözemedik" dedi.

Mahmut Selvi de “Görüntüyü izleyince merak edip, yaylaya geldim. Yerini görmek istedim. Biri füze mi attı ne oldu bilmiyoruz" diye konuştu.

'YAYLAYA BÜYÜK BİR IŞIK VURDU'

Nihat Selvi ise “Işığın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Yaylaya büyük bir ışık vurdu. Herhalde 'S-400 alındı, deneme yapıyorlar' dedim. Ne olduğunu çok merak ediyoruz" dedi.

(DHA)

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gümüşhane sosyal medya uzaylı köy

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