Gümüşhane'de Osmanlı-Rus Savaşı siperleri! Flaş karar

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği üyeleri, Gümüşhane merkez ilçeye bağlı Çorak ve Yağlıdere köyleri sınırlarındaki denizden 3 bin metre yükseklikte, Osmanlı-Rus Savaşı'nda kullanılan 100'ün üzerindeki siperin de bulunduğu 3 kilometrelik bölgenin, 'tarihi sit alanı' olarak tescillenmesi için 2017'de Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun'a talepte bulundu.

'TARİHİ SİT ALANI İLAN EDİLDİ'

Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda, bölgeye denizden ve karadan saldırıları önlemek için askerlerin stratejik noktalarda konuşlandırıldığı saptanan bölge, 'tarihi sit alanı' ilan edildi.

'Deveboyu' olarak da adlandırılan siperlerin bulunduğu yaklaşık 3 kilometrelik bölge, koruma altına alındı. 2019'un Aralık itibarıyla tescillenip, korumaya alınan siperlerin, bölge turizmine de ciddi katkı sunması hedefleniyor.

‘ZİRVE ÇIKIŞINDA FARK ETTİK’

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, dernek olarak konunun araştırılması için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na müracaat ettiklerini belirterek, uzmanlardan oluşan ekibin bölgede araştırma yaptıktan sonra rapor hazırladığını söyledi. Erüz, "Dernek olarak 2016'da bölgede yaptığımız zirve çıkışı sonrasında orada bulunan yapıları fark ettik. Bunların normal bir yapı olmadığını, arkeolojik bir yapı olduğu ve savaş döneminden kaldığını düşündük. Yöre sakinleriyle yaptığımız görüşmelerde savaş döneminden kaldığını tespit ettikten sonra Osmanlı arşivlerinde de bir araştırma yaptık. Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rusların bölgeyi işgali döneminde Osmanlılar tarafından hazırlanmış olan savunma siperlerinin bir kısmı olduğunu tespit ettik. 01.03.2017 tarihinde bu alanın kültürel anlamda sit yapılarak koruma altına alınması için başvurduk. 2019 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Bölge Koruma uzmanları alanda incelemelerde bulundu. Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda bu alanın, askeri tarihi anlamında ve kültürel tarihi anlamında bölgenin korunması gereken nitelikli bir değer olduğuna karar verildi. 2019 Aralık itibariyle Deveboynu siperlerinin de bulunduğu ve aynı zamanda ziyaret tepe denilen bölge tescillenerek koruma altına alındı” dedi.