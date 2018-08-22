Gümüşhane'de teröristlerle sıcak temas!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.
AA
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