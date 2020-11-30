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  4. Gümüşhane'de yasağı delip sokakta halay çektiler

Gümüşhane'de yasağı delip sokakta halay çektiler

30.11.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de hafta sonu yolda halay çeken 5 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkisinde önceki gece yolda duran otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekip bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Çevredekilerin cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

15 BİN 750 LİRA CEZA UYGULANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince kimlikleri saptanan B.Ö, G.B, M.K, H.A. ve K.C.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

(DHA)

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