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Gümüşhane’de yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 02:27 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesi ve personelinin üzerine heyelan düştü. Olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma sürüklenerek feci şekilde can veren operatör ve kamyon şoförüne 3 saatlik çalışma sonucu güçlükle ulaşıldı.

Gümüşhane’de yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi'nin Değirmen Karşısı mevkisinde, mahalle sakinlerince özel bir firmaya yol çalışması yaptırılırken heyelan oluştu.

Heyelanın etkisiyle sürüklenen iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Kazada, iş makinesi ile uçurumdan dereye sürüklenen operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker de yaşamını yitirdi.

3 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, jandarma ve vatandaşlar, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Çakmak ve Şeker'in cansız bedenlerine ulaştı.
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Ekiplerce olay yerinden güçlükle çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Öte yandan olay yerine gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de yetkililerden bilgi alarak, kaza mahallindeki Çakmak ve Şeker’in yakınlarına taziyelerini iletti.
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Olayda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Şenol Çakmak’ın 4 çocuk babası olduğu, kamyon şoförü Tekin Şeker’in de yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. (İHA - AA)
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