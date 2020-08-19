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Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 24 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak bahçeye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 24 yaralı

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Artvin'e giden Kadri Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, bahçeye düştü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

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Kazada, Miğda Aksoy, (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ciddi olan iki yaralı Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.

AA

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