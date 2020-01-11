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  4. Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde elinde çocuğunun doğum günü pastasıyla karayolu kenarında yürüyen bir kişi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şiran Belediyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için aldığı pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi’ne gitmek için Şiran-Kelkit karayolu kenarında yürürken, arkasından gelen Y.D yönetimindeki aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı.

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Ağır yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’a çarpan araç sürücüsü Y.D ise gözaltına alındı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Şiran trafik kazası

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