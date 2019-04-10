HABER

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.
Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdiGümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdiGümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdiGümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Hatay’da Polis haftası resepsiyonuHatay’da Polis haftası resepsiyonu
MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.