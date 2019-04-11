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Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:16 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan (48), tedaviye alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Bülent Pehlivan, akşam saatlerinde polis evinde fenalaştı. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Trabzon'da özel bir hastaneye sevk edilen Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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