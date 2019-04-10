HABER

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan Pehlivan, meslektaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pehlivan, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Pehlivan'ın sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Kadir İnanır'ın başrolde olduğu "Kapı" filminin galası yapıldıKadir İnanır'ın başrolde olduğu "Kapı" filminin galası yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Gümüşhane Emniyet Müüdür Yardımcısı Bülent Pehlivan kalp krizi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

10 Nisan 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.