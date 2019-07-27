gümüşhane Güvende yayla şenliği

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde "Güvende Yayla Şenliği" yapıldı.

Kürtün Belediyesi ve Kürtün Kaymakamlığı iş birliğinde "birlik ve beraberlik temasıyla" düzenlenen şenlikte Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'dan vatandaşlar bir araya geldi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenliğe katılanlar horon teperek, keyifli anlar yaşadı. Ayrıca yaylada kurulan pazarda gıda ve giyim ürünleri sergilendi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde ülkenin güvenliği için büyük mücadele verildiğini belirterek, "Bu mücadele içinde bulunan güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Taşbilek, yayla şenlikleri gibi organizasyonların birliğin ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu vurgulayarak, "Birliğimizin, beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu toprakları bize yurt edinen, Ahmet Yesevi dervişlerinden Güvenç Abdal'a da rahmet, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da özellikle yayla kültürünün yaşamda çok önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, "Siz bu kültürü yaşatıyorsunuz Allah hepinizden razı olsun. Bizim vazifemiz sizin burada hayatınızı daha da kolaylaştırmak. Yolunuzu yapmak, suyunuzu getirmek. Şehirde yaşayan insanlarımıza sunulan imkanları sizlere de sunmak bizim vazifemiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri Güvenç Abdal'ın yaylada bulunan kabrine giderek, dua etti.

Şenliğe Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

