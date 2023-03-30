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Gümüşhane-Kürtün yolunda heyelan! Bir süre ulaşıma kapandı... Sürücüleri tedirgin ediyor

30.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane-Kürtün karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu kısa bir süre ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Çok sık heyelan ve kaya düşme vakası yaşanan bölgede dağ yamaçlarındaki kopmak üzereymiş duran kaya kütleleri de sürücüleri tedirgin ediyor.

Gümüşhane-Kürtün yolunda heyelan! Bir süre ulaşıma kapandı... Sürücüleri tedirgin ediyor

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane-Kürtün-Giresun karayolunun Araköy mevkiinde bugün sabah saatlerinde heyelan gerçekleşti. Olay sırasında yolda araç olmaması olası faciayı önlerken dağdan kopan devasa kaya kütleleri yolu tamamen kapattı.

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Karayolları ekipleri tarafından müdahale edilen ve kısa sürede ulaşıma açılan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken heyelanın temizlenerek yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediliyor.

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KAYA KÜTLELERİ SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Gümüşhane-Kürtün karayolunda özellikle bahar aylarında ve mevsim geçişlerinde donma-çözünme olayı nedeniyle yamaç eğiminin fazla olduğu bölgede çok sık heyelan ve kaya düşme vakası yaşanırken dağ yamaçlarında kopmaya hazır vaziyette bekleyen kaya kütleleri ise sürücüleri tedirgin ediyor. (İHA)

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Gümüşhane Kürtün heyelan

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