Gümüşhane merkezli 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Gümüşhane merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7’si muvazzaf, 2’si emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü ardışık aramalar soruşturması kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane başta olmak üzere Ankara, Adana, Tokat, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mardin ve Kırşehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 1 Yüzbaşı, 2 Teğmen, 2 Astsubay, 2 Uzman Çavuş ve 2 emekli uzman çavuş olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.

