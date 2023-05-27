GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 28 Mayıs Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Gümüşhane'de 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan: 58.267 oyla yüzde 74.42, Kemal Kılıçdaroğlu: 15.598 oyla yüzde 19.92, Sinan Oğan: 4.183 oyla yüzde 5.34, Muharrem İnce: 249 oyla yüzde 0.32 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek.

Gümüşhane'nin ilçeleri olan Merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

28 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



