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GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

11.05.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündeme geldi. Gümüşhane seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Gümüşhane'nin ilçeleri olan Gümüşhane Merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul'da sonuçlar pazar günü netleşecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları da hız kazandı. Peki, 14 Mayıs Seçimleri Gümüşhane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Gümüşhane seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gümüşhane seçim sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

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GÜMÜŞHNANE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gümüşhane seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

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Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

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