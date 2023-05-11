GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Gümüşhane seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gümüşhane seçim sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

GÜMÜŞHNANE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gümüşhane seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

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HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

