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"Gümüşhane Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Etkinlikte, şehrin birbirinden özel lezzetleri ve kendine has kültürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

KOCAELİ (AA) - Gümüşhane'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Gümüşhane Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı organizasyonunda Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin kardeşliğin temellerinin atıldığı bir il olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisine katkı sunan illerin başında geliyor. Kocaeli, bu potansiyeline Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanların yapmış olduğu çalışmalarla ulaşmış bir kent. Bugün ilimizde 80 ilden, gönül coğrafyamızın her bölgesinden insanlar bir arada yaşayarak bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için katkı sunuyor ve çalışıyor. Gümüşhaneliler de bu anlamda ilimizin gelişmesinde katkı sağlayan insanlarımızın başında geliyor. Gümüşhane'mizin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri oldukça fazla. Fırsat bulundukça buraların gezilmesi, görülmesi ve yaşanması büyük önem taşıyor."

- "Kocaeli'de 80 vilayetten insan kardeşçe yaşıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da Kocaeli'nin bir kültür mozaiği olduğunu kaydetti.

Kültürel zenginliğin arttırılması gerektiğine işaret eden Büyükakın, "Kocaeli sanayinin değil, huzurun da başkenti. Buradan Türkiye'ye güzel örnekler sunmak mümkün." şeklinde konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen de "Hemşehrilerimizle birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımız, şu anda nezih ortamda kültürümüzü sizlere yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kara da "Bu memlekette yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız sizlere yöresel, kültürel ürünlerimizi ve şehrimizin güzelliklerini tanıtmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra stantları gezip, Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerinin tadına baktı.

Gümüşhane'nin birbirinden özel lezzetleriyle yörenin kendine has kültürü ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı stantlar, pazar gününe kadar gezilebilecek.

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Gümüşhane Tanıtım Günleri Kocaeli

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