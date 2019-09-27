KOCAELİ (AA) - Gümüşhane'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Gümüşhane Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı organizasyonunda Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin kardeşliğin temellerinin atıldığı bir il olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisine katkı sunan illerin başında geliyor. Kocaeli, bu potansiyeline Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanların yapmış olduğu çalışmalarla ulaşmış bir kent. Bugün ilimizde 80 ilden, gönül coğrafyamızın her bölgesinden insanlar bir arada yaşayarak bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için katkı sunuyor ve çalışıyor. Gümüşhaneliler de bu anlamda ilimizin gelişmesinde katkı sağlayan insanlarımızın başında geliyor. Gümüşhane'mizin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri oldukça fazla. Fırsat bulundukça buraların gezilmesi, görülmesi ve yaşanması büyük önem taşıyor."