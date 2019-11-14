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Gümüşhane Valiliğinden ’dipsiz göl’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valiliği, basında yer alan “Devlet İzin Verdi, Defineci Göl Boşalttı“ başlıklı haberle ilgili, define araması yapılan alanda herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığını açıkladı.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Kasım’da basın yayın kuruluşlarında yer alan “Devlet İzin Verdi, Defineci Göl Boşalttı“ başlıklı haberlerde yer alan hususlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "İki vatandaşımız tarafından 23.05.2019 tarihinde verilen dilekçede, Gümüşhane ili merkez ilçesi Dumanlı köyü İstovrama mevki 137 ada 98 nolu parselde define araması talebinde bulunulmuştur.

Gümüşhane Valiliği, basında yer alan “Devlet İzin Verdi, Defineci Göl Boşalttı“ başlıklı haberle ilgili, define araması yapılan alanda herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığını açıkladı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Kasım’da basın yayın kuruluşlarında yer alan “Devlet İzin Verdi, Defineci Göl Boşalttı“ başlıklı haberlerde yer alan hususlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "İki vatandaşımız tarafından 23.05.2019 tarihinde verilen dilekçede, Gümüşhane ili merkez ilçesi Dumanlı köyü İstovrama mevki 137 ada 98 nolu parselde define araması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu define arama talebi üzerine konu ile ilgili olarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bahsedilen alanın doğal, tarihsel ve arkeolojik açıdan sakınca olup olmayacağını belirlemek üzere görüş talep edilmiş, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.09.2019 tarih ve E.721186 sayılı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.10.2019 tarih ve E.7754 sayılı yazılarıyla alınan kurum görüşlerinde belirtilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğu ilgili kurumlarca tespit edilmiştir. Söz konusu görüşler çerçevesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde müracaatçılardan biri adına Gümüşhane Müze Müdürlüğünce 14.10.2019 tarih ve E.843325 sayılı define arama ruhsatı düzenlenmiştir. Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.

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