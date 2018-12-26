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Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) - DOĞU Karadeniz bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane'de 46, Bayburt'ta ise 37 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle, Kürtün’de 28, Torul’da ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada ise kar yağışının devam etmesi nedeniyle, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarım gün idari izinli sayıldığı duyuruldu.
EKİPLERİN ZORLU ÇALIŞMASI
Bayburt’ta ise kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler güçlükle çalışma yürütüyor. Fırtına ve tipi nedeniyle kapalı köy yolunu ulaşıma açmakta zorlanan ekiplerin çalışması görüntülendi.
FOTOĞRAFLI

Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattıGümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattıGümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattıGümüşhane ve Bayburt'ta kar yolları kapattı

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