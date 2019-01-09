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Gümüşhane ve Giresun'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

Gümüşhane ve Giresun'da eğitime kar engeli

GİRESUN (AA) - Gümüşhane'de kent genelinde ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesi Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler bugün izinli sayılacak.

Keşap ilçesinde ise Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime bugün ara verildi.

Şebinkarahisar ilçesindeki tüm okullar ile Çamoluk ve Dereli ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verilmesi, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin ise bugün izinli sayılması kararı daha önce alınmıştı.

- Gümüşhane'de okullar bugün tatil

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün, bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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