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Gümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'deki çöp depolama alanında 6 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepki

Sinan UÇAR- Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, TRABZON, (DHA)- GÜMÜŞHANE'deki çöp depolama alanında 6 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Trabzon'da ise 8 köpek ve 2 kedi, çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu.
Dün saat 13.00 sıralarında, Gümüşhane'nin Topal mevkiindeki çöp depolama alanına hayvanları beslemek için giden hayvanseverler, 6 köpeğini kanlar içinde ölü buldu. 6 köpeğin görüntülerini cep telefonuyla kaydeden hayvanseverler, bunları sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurularak telef edilen köpeklere ait görüntüleri görenler, vahşete büyük tepki gösterdi.
Çöp depolama alanında görevli 2 personel de gece geç saatlerde, ellerinde tüfek bulunan 2 kişinin köpeklere ateş ederek kaçtığını, hava karanlık olduğu için kimliklerini tespit edemediklerini söyledi. Polisler, olayda şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
‘BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLMAZ’
4 senedir, çöp depolama alanına giderek sokak köpeklerini beslediğini söyleyen hayvansever Sevim Köprülü, 6 sokak köpeğini tüfekle vurulmuş halde görünce çok üzüldüğünü ve şok geçirdiğini söyledi. Köprülü, "4 senedir ben kendi imkânlarımla, bu çöplüğe çıkıp hayvanları besliyorum. Pazar günü gittiğimde, 6 tane köpeğimizin tüfekle öldürüldüğünü gördüm. Şok oldum. Böyle bir vicdansızlık olmaz, söyleyebilecek bir şey yok. İnsanlar bu canlardan ne istiyorlar. 4 senedir barınak açılmasını bekliyoruz. Hala açılmadı. Hayvanlar öldükten sonra mı açılacak bu barınak" dedi.
TRABZON’DA DA SOKAK HAYVANLARI ZEHİRLİ ETLE TELEF EDİLDİ
Öte yandan dün sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde sokaktaki 8 köpek ve 2 kedi de çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu. Veterinerler telef olan hayvanlardan numune alırken, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepkiGümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepkiGümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepkiGümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepki

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