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Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye’de en fazla yaylaya sahip illerden birisi olan Gümüşhane’de yaylalarda yeni yapılaşmayı engelleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’de en fazla yaylaya sahip illerden birisi olan Gümüşhane’de yaylalarda yeni yapılaşmayı engelleme çalışmaları devam ediyor. 6 gün süren çalışmalar sonucunda 91 yeni yapının yapılmasının önüne geçildi.
Gümüşhane Valiliği’nin geçtiğimiz haftalarda yayımladığı ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu valilik genel emri doğrultusunda son yıllarda yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine yapılaşmayı önlemek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Merkeze bağlı Çorak köyünün 7 yaylasıyla ve Dumanlı köyünün 1 yaylasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni ev yapılmak için açılan çukurlar doldurulurken, henüz tamamlanmamış binaların yıkımı devam ediyor.
Vali Kamuran Taşbilek’in imzasıyla yayımlanan "Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma" konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında 18 inşaat halinde, 6 subasman seviyesinde, 11 temel seviyesinde bina yıkılırken, kaçak bina yapılmak için açılan 56 çukur da kapatıldı.
Valilik Genel Emri’nin ardından birçok kurumun uzmanlarının yer aldığı komisyon çalışmalarına başlarken, denetimler, komisyon tarafından ve şikayet üzerine belirlenen binaların yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Yıkım sırasında teknik olarak yıkılması an meselesi olan oturulması imkansız ve iptidai yöntemlerle evler yapıldığı dikkat çekerken, bazı vatandaşların da yalan beyanda bulunarak yapı kayıt belgesi aldığı tespit edildi. Mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgeleri komisyonda yer alan yetkililer tarafından incelemesi yapılarak iptal edildi.
Yaylalardaki mevzuata aykırı yapılaşma konusunda yaylak, kışlak ve meralarda kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için Jandarma ekipleri yaylalarda sürekli denetim yaparken, güzergahlarda iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçlar engelleniyor, bu araçları kullananlar ve diğer ilgililer hakkında yasal işlem yapılıyor.
Mera, yaylak ve kışlaklarda mevzuata aykırı yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü tedbirler alınırken, Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacak ve ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılacak.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak binaların yıkımı devam ediyor
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