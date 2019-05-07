Gümüşhane’de 3. Gümüşkod Kodlama Şenliği yapıldı

Gümüşhane’de Gümüşkod il ve ilçe kodlama yarışmalarında dereceye giren projeler 3. Gümüşkod Kodlama Şenliği’nde görücüye çıktı. Şenlikte ayrıca ulusal yarışmalarda dereceye giren takımlara ödül verildi.

İl genelinden 3 boyutlu tasarım, oyun kodlama ve serbest kategori projelerinden oluşan 76 proje, 154 öğrenci ve 22 danışman öğretmenin katılımıyla 3.Gümüşkod Kodlama Şenliği Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Vali Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan tarafından gerçekleştirilen açılış programının ardından ulusal yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine ödülleri verildi.

Vali Taşbilek, Ödül töreninin ardından salonda oluşturulan sergide dereceye giren 76 proje tek tek gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Şenlikle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, teknolojiyi üreten tarafta olmanın büyük önem taşıdığını, 2017 yılında başlayan GÜMÜŞKOD kodlama projesi ile Gümüşhane’de ortaokul ve liseleri kapsayan bu yıl da ilkokullarda devam eden kodlama eğitimlerinin ders içinde ve ders dışı kurslarla sürdürüldüğünü söyledi. Doğan, Gümüşhane genelinde kodlama atölye sayısının 25’e ulaştığını, 162 öğretmenin de kodlama ve robotik eğitimlerini aldığını sözlerine ekledi.

Kürtün Taşlıca Vali Gazi Şimşek Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kevser Kır, yağmur sensörlü üzeri açılan halı saha projelerinin amacının “İnsanların açık havada spor yapmasının daha sağlıklı olduğunu gördük” dedi.

Fevzipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Talha Ömer Öztürk ise engelli bireyler ve ev kadınlarının işlerini kolaylaştırmak için yaptıkları çamaşır katlama makinesinin “hayatımızı kolaylaştıran bir ürün” olduğunu söyledi.