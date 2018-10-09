Gümüşhane'de 3 oğlunu vuran babanın yargılandığı dava

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarından birisini tabancayla öldürdüğü, 2'sini de yaraladığı iddia edilen babanın yargılandığı davaya devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki tutukluluk değerlendirme duruşmasına, tutuklu yargılanan Necati Ö'nün (68) avukatı Yunus Emre Kaya katıldı.

Kaya, önceki savunmalarını tekrarlayarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gümüşhane'de 4 Ekim 2017'de Necati Ö, tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'ye (44) tabancayla ateş etmiş, Hicabi Ö. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

