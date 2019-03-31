Gümüşhane'de, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen 30 seçmen, "seyyar sandık"ta oy kullandı.

Kentte oluşturulan 2 seyyar sandık, görevlilerce 30 başvuru sahibinin evlerine götürüldü.

Karaer Mahallesi Nergiz Sokak'ta oğluyla yaşayan 89 yaşındaki Gülümser Genç de evine getirilen seyyar sandıkta oyunu verdi.

Genç, görevlilere teşekkür edip, "Dünyaya yarayan olasınız." diye dua etti.

Yaşlı kadının oğlu Malik Genç, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki seçimlerde güçlükle annesini sandığa götürdüklerini belirterek, bu seçimde ise "seyyar sandık" uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Genç, uygulama için yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, kentte "seyyar sandık" başvurusu yapan 5 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürdüğü için oy kullanamadığı öğrenildi.

