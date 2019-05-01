Gümüşhane’de 41 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı

Gümüşhane’de 41 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Önceki yıllarda sendikaların basın açıklamalarıyla kutlanan 1 Mayıs, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Fatih Parkı’nda kutlandı.

Kutlama programı nedeniyle parkın etrafı bariyerlerle çevrilip, geniş güvenlik önlemleri alınırken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı CHP İl Başkanı Bedri Ağaç gerçekleştirdi.

Konuşmasında 1 Mayıs’ı anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla kutladıklarını kaydeden Ağaç, Emek ve Dayanışma Günü’nün 1978’den beri ilk kez Gümüşhane’de kutlandığını hatırlattı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramının işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğunu hatırlatan Ağaç, “Türkiye’de siyasal iktidarlar ve egemen sınıflar 1 Mayıslara karşı baskı ve sınırlamalarla yetinmemiş, yazılı ve görsel basın da dahil olmak üzere elindeki bütün araçları kullanarak 1 Mayıs’a karşı kirli ideolojik bir mücadele sürdürmüştür. Bu kirli ideolojik mücadelede kullanılan en belirgin yalan emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın ‘komünist bayramı’ olduğu yalanıydı. Bu yalan, bütün dünyada emekçilerin alanları doldurduğu gün; Türkiye’deki emekçileri alanlardan uzak tutmak için uydurulmuş bir yalandır. 1 Mayıs ne solcuların bayramıdır ne de korku ve şiddet günüdür. 1 Mayıs hangi partiye oy verirse versin, hangi politik yaklaşımı savunursa savunsun, dini, dili, ırkı ne olursa olsun; ayrımsız tüm çalışanların, emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günüdür. Barış, dostluk, kardeşlik günüdür. Yalanlar, çarpıtmalar, provokasyonlar, hileli yönlendirmeler bu gerçeği değiştiremedi, değiştiremeyecektir” dedi.

Ağaç, konuşmasının son kısmında “Gönlümüz isterdi ki Gümüşhanemizdeki sendikalar, onların temsilcileri, çok üyeyle övünen sendikalar başta olmak üzer ekendi günlerine sahip çıksınlar. Ama maalesef bu yük bizim sırtımıza kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Ağaç’ın konuşmasının ardından çalan müzik eşliğinde partililer ve emekçiler halaylar çekip, horonlar oynadı.