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Gümüşhane'de ahırdaki ineklerin telef olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bir aileye ait ahırda, 23 büyükbaş hayvanın telef olması üzerine Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ekiplerince ölüm nedeninin tespitine ilişkin çalışma başlatıldı

Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan bir aileye ait ahırda 23 büyükbaş hayvanın telef olmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde, Nigar Yalçın'a ait ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 21'i dün sabah saatlerinde ölü bulundu.

Ahırda inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zehirlenme şüphesiyle hayvanlardan numune aldı.

Temizlik çalışmasının ardından ahıra yerleştirilen hayvanlardan 2'si daha gece telef oldu.

Olayın ardından bugün köye gelen Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ekipleri, telef olan hayvanların karaciğer ve böbreğinden numune alarak, incelenmek üzere Ankara ve Erzurum'daki laboratuvarlara gönderdi.

Hayvanların telef olma nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Nigar Yalçın'ın eşi Yaşar Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırlarında meydana gelen telef vakasını anlayamadıklarını söyledi.

Dün 21 büyükbaş hayvanının telef olmasının ardından ahırda temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Yalçın, "Akşam yine hayvanları temiz ahıra koyduk. Gece 2'sini daha ölü bulduk. Diğer hayvanları dışarıda yatırdık. Biz de korku içerisindeyiz. Başka yerimiz yok. Dışarıda nöbet tutuyoruz." dedi.

Yaşar Yalçın, hayvanların sigortalı olmadığını belirterek, "Bu yıl ahırı yeni yaptığımız için elimizdeki parayı da buraya yatırdık. Ölenlerin hepsi kurbanlıktı. 65 büyükbaş ve küçükbaş hayvanımdan 23'ü öldü. Beni ayakta tutacak olan kurbanlıklarım öldü. Devletimizden herhangi bir destek gelirse Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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büyükbaş hayvan telef oldu gümüşhane

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