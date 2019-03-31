Gümüşhane'de AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’de Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ercan Çimen yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterildi. Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

Gümüşhane'nin Torul, Kürtün, Köse ve Şiran ilçelerinde ise AK Parti belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerde MHP'li adaylar kazandı. Torul'da Evren Evrim Özdemir, Köse Turgay Kesler, Şiran Mutlu Özel, Kürtün de ise Enver Şen belediye başkanlığını kazandı.

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

1966'da Gümüşhane’de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Çimen, üniversite eğitiminin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Çimen, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, Gümüşhaneli İş Adamları Derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çimen, siyasete Doğru Yol Partisi ile başladı. Bu partide Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2009’da ise AK Parti’ye geçti ve Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olan Çimen, 2014 yılında Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Çimen evli ve 2 çocuk babasıdır.

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