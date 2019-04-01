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Gümüşhane’de, AK Parti il belediyesini kazandı, 4 ilçeyi kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:57 | Son Güncelleme

 GÜMÜŞHANE’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Belediye Başkanı, AK Parti'li aday Ercan Çimen, oldu. AK Parti, merkez belediyesi ve Kelkit ilçe belediyesini kazanırken, MHP ise 4 ilçe belediyesini kazandı.

Gümüşhane’de, AK Parti il belediyesini kazandı, 4 ilçeyi kaybetti

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Belediye Başkanı, AK Parti'li aday Ercan Çimen, oldu. AK Parti, merkez belediyesi ve Kelkit ilçe belediyesini kazanırken, MHP ise 4 ilçe belediyesini kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti, Gümüşhane’de merkez ilçe ve Kelkit ilçe belediyesini kazandı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, seçimi kazanırken, Çimen’in rakibi olan MHP adayı Sabri Varan ise ikinci sırada yer aldı.
4 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'li Ahmet Kanat'ın yönettiği Kürtün ilçesini, MHP’li Enver Şen, AK Parti'li Nidai Köroğlu’nun yönettiği Torul'u, MHP’li Evren Evrim Özdemir, AK Parti'li Yavuz Altııparmak’ın yönettiği Şiran'ı, MHP’li Mutlu Özel ve AK Parti'li Şerif Aygün’ün yönettiği Köse’yi de, MHP’li Turgay Kesler kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Gümüşhane'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:
AK Parti:
Gümüşhane: Ercan Çimen
Kelkit: Aziz Nas
MHP:
Kürtün: Enver Şen
Torul: Evren Evrim Özdemir
Şiran: Mutlu Özel
Köse: Turgay Kesler

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