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  4. Gümüşhane'de 'akıllı inek’ projesine ilgi

Gümüşhane'de 'akıllı inek’ projesine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 08:26 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de iş insanı Cemil Tanguroğlu'nun girişimiyle başlayan projeyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de iş insanı Cemil Tanguroğlu'nun girişimiyle başlayan projeyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu. Projeyle, özellikle çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunulması hedefleniyor.
Kentte girişimci iş insanı Cemil Tanguroğlu tarafından Ar-Ge çalışması 4 yıl süren 'Akıllı İnek' projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılışını yaptığı, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sıcak sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, kısa sürede ket sakinlerinin beğenisini topladı. Kentteki Fatih Parkı'nda oluşturulan özel platformda sergilenen 'Akıllı İnek' otomatında halk, soğuk havalarda sıcak süt içme imkanı buluyor. Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan projeyle, Türkiye'nin yerli ve milli içecekleri süt ve ayranı daha çok tanıtıp, özellikle çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
'BÖLGEDE İLK VE TEK'
Projenin tanıtım ve pazarlama temsilcisi Elbeyi Gergin, İstanbul'da bulunan girişimci Cemil Tanguroğlu'nun, çocukların ineklerin yanına gidip 'bize süt ver’ söyleminden esinlenerek hayata geçirdiği projenin bölgede ilk ve tek olduğunu söyledi. Gergin, "İneğimizin dört memesinin her birinden ayrı ayrı ayran, sıcak süt, çikolatalı, muz ve çilekli süt akmakta. Hemşehrimizin Gümüşhaneli olduğu için projeyi şehrimizden başlattık. Tüm ülkeye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
'SÜTE ÖNEM VERİYORUZ'
Süt ve ayran içilmesine daha çok katkı sunmayı amaçladıklarını kaydeden Gergin, "Milli içeceklerden esinlenerek, ayran ve süte büyük önem veriyoruz. Ayranımız ve sütümüzün çocuklarımız için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Burada amaç piyasadaki diğer içeceklerden farkımızı milli içeceğimiz olan ayran ve sütümüzü daha çok sevdirmek. Bu konuda üreticiye de katkı yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’ye bunu yaygınlaştırmak" diye konuştu.
TERCİHE GÖRE SÜT SEÇENEKLERİ
Projenin satış sorumlusu Hilal Köse ise kent sakinlerinin 'Akıllı İnek’ uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Burada tercihe göre süt seçenekleri var. Talep edilen süte göre menüden seçiyorum, ineğin memesinden akan sütü müşterilerimize sunuyorum. Hizmete gireli 3 gün oldu ve talep çok güzel. Gümüşhane soğuk bir memleket. Sütün hem sağlıklı, hem de sıcak olması talebi artırıyor. Sütümüz çok beğeniliyor" dedi.
Yeğenine süt alan Sevda Böcek ise "Gümüşhane, soğuk bir şehir. Süt hem sıcak hem de çok sağlıklı. Çok faydalı bir uyguma. İnşallah devamı gelir, biz çok memnunuz" dedi.

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