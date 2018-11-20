HABER

Gümüşhane'de ambulans devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de ambulans devrildi: 3 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nden aldığı hastayı Kelkit Devlet Hastanesi'ne götüren Adem B. idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, jandarma kavşağında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu devrildi.

Kazada, ambulans sürücüsünün yanı sıra sağlık personeli oldukları öğrenilen E.B ve N.E yaralandı.

Ambulans içindeki hastanın yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan sağlık görevlileri, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve botKızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot
Ezan okurken kalp krizinden öldüEzan okurken kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans gümüşhane Kaza

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.