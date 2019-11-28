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Gümüşhane’de apartta çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 01:55 | Son Güncelleme

Gümüşhane kent merkezinde üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartta çıkan yangında 8 kız öğrenci dumandan etkilendi.Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi, İmamoğlu sokakta bulunan ve kız üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartın üçüncü katında yakılan elektrikli ısıtıcının PVC kapıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.Kısa sürede yoğun duman oluşmasına neden olan yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ise İtfaiye ekipleriyle birlikte öğrencilerin binadan tahliyesini sağladı.Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında 8 üniversite öğrencisi dumandan etkilendi.

Gümüşhane kent merkezinde üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartta çıkan yangında 8 kız öğrenci dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi, İmamoğlu sokakta bulunan ve kız üniversite öğrencilerinin kaldığı özel apartın üçüncü katında yakılan elektrikli ısıtıcının PVC kapıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede yoğun duman oluşmasına neden olan yangını ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ise İtfaiye ekipleriyle birlikte öğrencilerin binadan tahliyesini sağladı.
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında 8 üniversite öğrencisi dumandan etkilendi. Öğrencilerden 7’si olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, bir öğrenciye de olay yerinde ambulansta müdahale edildi.
Dumandan etkilendiği için sabaha kadar müşahede altında tutulacağı kaydedilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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