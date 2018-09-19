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Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de Arap tavşanı görüntülendi

Gümüşhane'de, koruma altındaki türlerden Arap tavşanı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sırasında ekiplerce fotoğraflanan tavşanın, halk arasında Arap tavşanı olarak adlandırılan 'allactaga williamsi' cinsi olduğu öğrenildi.

Tavşanın Türkiye'de genellikle Orta Anadolu ve Batı Anadolu ovalarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin yayla ve steplerinde görüldüğü belirtildi.

Arap tavşanı, ayrıca Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
arap tavşanı gümüşhane

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