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Gümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde asırlık tandır ekmeği geleneği devam ediyor. Yörede köy kadınlarınca yapılan şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen tandır ekmeği Anadolu ve Karadeniz sofralarındaki yerini koruyor.

Gümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyor

Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde asırlık tandır ekmeği geleneği devam ediyor. Yörede köy kadınlarınca yapılan şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle bilinen tandır ekmeği Anadolu ve Karadeniz sofralarındaki yerini koruyor.
Tandır ekmeği, uzun yıllardan beri sürdürülen gelenekle, yapılan şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor. Etrafı çamurla sıvanmış özel bir çukurun içinde pişirilen tandır ekmeği hazırlanırken birçok evreden de geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Hamur, yöredeki damak tadına göre üzerine; un, susam, yumurta veya su serpildikten sonra, tandırın içine konularak pişiriliyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, bol miktarda stoklanarak, uzun müddet de saklanabilme özelliğini taşıyor.
'45 YILDIR TANDIR EKMEĞİ YAPIYORUM'
Yörede uzun yıllardır tandır ekmeği yapan Rahime Kurnaz (67) bu geleneğin sürdürülmesin istedi. Eşiyle birlikte köyde yaşadığını anlatan Kurnaz, "Köyde yaşadığımız için ektik, biçtik, sürdük, un ettik, tandır yaktık ihtiyaçlarımızı karşıladık. Çocuklarımızı büyüttük, hepsi evlendi şimdi de ziyarete geliyorlar. Biz de tandır ekmeği yaptık ki tandır ekmeğini yesinler. Sıcak suyu ısıttım, mayayı hazırladım ve tuzu koydum. Sonrasında mayayı yoğurdum. Mayanın kabarmasını beklerim. Tandırı yakar ve ekmek pişirmeye başlarım. Eskiden şehir bize çok uzaktı. Hep köyde yaşıyorduk ve ihtiyaçlarımız kendimizi gideriyorduk. 6 çocuğum vardı, onları bırakıp da herhangi bir yere gidemezdim zaten. Tandır ekmeğini hiçbir şeye değişmem. Umarım bu gelenek sürer" dedi.
'TANDIR EKMEĞİNİ ÇOK SEVİYORUM'
Kurnaz'ın torunu Hüsna Kurnaz ise, bayram tatili içim İstanbul'dan ananesini ziyarete geldiğini belirterek, "İstanbul’da böyle ekmekler yok, köye gelince ananem bize tandır ekmeği yapıyor ve yediriyor. Tandır ekmeğini çok seviyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyorGümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyorGümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyorGümüşhane'de asırlık tandır ekmeği geleneği yaşatılıyor

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