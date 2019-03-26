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Gümüşhane'de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Mescitli köyü sınırlarında bulunan tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli'nin kaderine terk edilmiş görüntüsü TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral'ın tepkisine neden oldu.

GÜMÜŞHANE'nin Mescitli köyü sınırlarında bulunan tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli'nin kaderine terk edilmiş görüntüsü TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral'ın tepkisine neden oldu. Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi.
Mescitli köyü sınırlarında yer alan Bizans döneminden kalma tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli, Kültür Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmasına rağmen restore edilmemesi tepkilere neden oldu. Tarihi yapılar, defineciler tarafından da zaman zaman kazılarak talan edilirken, iç kısmında ağaçların büyüdüğü, köklerinin ise kilise ve şapelin duvarlarına zarar verdiği görüldü.
'SAHİP ÇIKMALIYIZ'
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi. Kilise ve şapelin içi ile çevresinde büyüyen ağaçların tarihi yapılara zarar verdiğini söyleyen Oral, kültür miraslarımızın ciddi tahribatlara maruz kaldığından da yakındı. Oral, Yaklaşık 30 yaşında ağaçlar var. Bu demek oluyor ki tescillendikten sonra hiç kimse gelmemiş. 'Bakıma ihtiyacı var mı, yok mu' diye kimse bakmamış. Bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Aşırı derecede tahrip edilmiş durumda bu tahribat büyük ihtimalle yerelde veya dışarıdan gelen definecilerin değerli eşyalar araması sonucu oluşmuş. Kilisenin zeminin gerek duvarlarını kırması sonucu oluşmuş durumdadır. Tarihi bu yapılara sahip çıkmalıyız. Eğer müdahale edilmezse 2-3 yıl sonra yıkabilir dedi.

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