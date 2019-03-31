Gümüşhane'de başkanlık AK Parti'li Ercan Çimen'in

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de Belediye Başkanlığını AK Parti'li Ercan Çimen'in yeniden kazanması sevinç gösterileri ile kutlandı.

Gümüşhane'de Mahalli İdareler Genel Seçimlerin'de AK Partili Ercan Çimen ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. AK Parti'liler seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte oluşturdukları araç konvoyları ile şehirde tur attı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, meşaleleri yakarak davul-zurna eşliğinde halay çekti. Partililerin omuzlarına aldığı Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşları selamladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Ercan Çimen, "Bu şehirde doğdum, ticaret yaptım, siyaset yapıyorum ve bu şehirde öleceğim. Sizin gibi altın kalpli insanlara hizmet etmek benim içim bir onurdur, bir şeref madalyasıdır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin güvenine layık olmak için 4 aydır hep beraber çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Aday olmamızda sizlerin katkıları çok fazla. 4 aydır bu alanda hep beraber koştuk, beraber ağladık beraber güldük. Herkes kendisine yakışanı yaptı biz hep ileriye baktık, Gümüşhane insanına yakışanı yaptık. 5 yıldır ben bu şehrin evladı olarak sizlere yakışanı yaptım, inşallah bundan sonra da sizlere yakışanı yapacağım" diye konuştu.