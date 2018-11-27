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Gümüşhane'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:47 | Son Güncelleme

Kelkit Belediyesi'nde çalışan itfaiye eri, aynı araçta bulunan çalışma arkadaşlarını bıçakladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Belediyesinde görevli Ernail Keskin (49), geç saatlerde itfaiye eri Salih Ö. (40) ve nöbetçi şoför Ali Rıza Fidan’ı (51) belediyeye ait 29 DG 301 plakalı kamyonetle evlerine bırakmak üzere yola çıktı.

Terminal binası önüne geldikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu arka koltukta oturan Salih Ö, bıçakla araçta bulunan Fidan ve Keskin'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

Araçtan yaralı olarak çıkarak Kelkit Belediyesi işletme binasına sığınan Fidan, kendisini takip eden Salih Ö.'nün bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırıdan hafif yaralı kurtulan Keskin ise Kelkit Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Fidan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bıçkalı saldırı gümüşhane

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