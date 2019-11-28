HABER

Gümüşhane'de bir apartta çıkan yangında 8 öğrenci dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 01:38 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de bir apartta çıkan yangında 8 öğrenci dumandan etkilendi

Gümüşhane'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir apartta çıkan yangında 8 öğrenci dumandan etkilendi.

Kent merkezindeki Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta bulunan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın 3'üncü katında, elektrikli sobanın PVC kapıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, apartta kalan 8 üniversite öğrencisi dumandan etkilendi.

Öğrencilerden 7'si 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir öğrenciye de olay yerinde ekiplerce müdahale edildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!
Edirne'de tankere çarpan kamyonetin sürücüsü öldüEdirne'de tankere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane yangın

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Karabük'te feci kaza! Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralı

Olay sonrası birlikler teyakkuza geçti! Sınırda yoğun top atışı!

CNN anketi: ABD'de Demokratlar'ın 2020 yarışını Biden önde götürüyor

CNN'den çarpıcı anket! Biden tepe taklak etti!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO'ya çağrı! 'Ciddiye alın'

Samsun'da asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Asker eğlencesi kana bulandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.