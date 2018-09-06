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Gümüşhane'de bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:18 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de bir kişi ölü bulundu

Gümüşhane'de işe gitmek için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.

Merkeze bağlı Dibekli köyünde yaşayan ve bir maden işletmesinde çalıştığı öğrenilen Rıdvan Ömer Doruk (30), dün gece saat 23.00 sularında işe gitmek için evinden ayrıldı.

Köyün içinde işe gitmek için servis beklediği durakta bir süre sonra yığılıp yere düşen Doruk'u komşuları fark etti.

Çevredekilerce çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Doruk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doruk'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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