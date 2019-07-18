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Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyu dereye karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 00:00 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de bir köyde faaliyet gösteren maden firmasının atık sahasındaki atık borularından birisinin patlaması ve atık suyun dereye karışması üzerine Gümüşhane Valiliğince inceleme başlatıldı - Ekipler, dereden numune alarak tespit için laboratuvara gönderdi - Gümüşhane Valiliği: - "Derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünden detaylı incelemeler yapılarak alınması gereken bütün tedbirler alınmakta ve vatandaşlarımıza yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmakta olup, yasal açıdan da yapılması gereken işlemler tesis edilecektir"

Gümüşhane'de bir maden firmasının atık sahasında borulardan birinin patlamasının ardından atık su dereye karıştı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren Yıldızlar Madenciliğin, atık barajına atık su taşıyan borularından birinin kopması sonucu, atık barajına gitmesi gereken kirli su, baraj kenarında temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kuşaklama kanalına aktı.

Atık suyunun kanal yoluyla dereye karışmasının ardından AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme başlattığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kanal marifetiyle atık su dereye ulaşmış olup, olay haber alınır alınmaz yetkili görevliler ve teknik personel olay yerine ulaşmışlardır. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, patlayan borunun oluşturduğu olumsuz durumun yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle giderildiği ve dereye atık su akışının kesildiği görülmüştür. İvedilikle kuşaklama kanalı ve dereden numuneler alınmış olup, laboratuvara gönderilmektedir. Derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünden detaylı incelemeler yapılarak alınması gereken bütün tedbirler alınmakta ve vatandaşlarımıza yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmakta olup, yasal açıdan da yapılması gereken işlemler tesis edilecektir."

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