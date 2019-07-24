Gümüşhane'de bir maden firmasının atık suyunun dereye karışması

Gümüşhane Valiliği, kentte hizmet veren bir maden firmasının atık sahasında borulardan birinin patlamasının ardından atık suyun karıştığı dereden alınan numunelerdeki siyanür içeriği laboratuvar sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Karamustafa köyünde bulunan Yıldız Bakır Maden Sanayi A.Ş. tarafından işletilen kurşun-çinko-altın madeni zenginleştirme tesisine ait atık barajına atık su basan borunun 17 Temmuz'da kopması sonucunda atık barajına gitmesi gereken atık suyun, baraj kenarında temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kuşaklama kanalına karışarak söz konusu kanal marifetiyle dereye ulaştığı hatırlatıldı.

Olayın ardından ilgili kamu kurumları tarafından anında gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen akabinde olayın gerçekleştiği alanda bulunan ve atığın karıştığı Midi deresinden, saat 22:05'te tesisin kuşaklama kanalından ve saat 23:30'da da Hasköy mevkisinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personellerince yetkili laboratuvara gönderilmek üzere su numuneleri alınmıştır. Olaydan olumsuz etkilenmesi muhtemel olan vatandaşlarımızın hassasiyetleri de göz önünde tutularak deredeki siyanür oranının bir an önce anlaşılması için Gümüşhane İl Özel İdaremiz tarafından 23:30 sularında aynı bölgeden su numunesi alınmış olup, aynı gece siyanür içeriği açısından analizleri yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilerek gerekli analizler yapılmış olup, yapılan analizler sonucunda olayın hemen akabinde atığın karıştığı Midi deresinden alınan numunede toplam siyanür, askıda katı madde ve demir oranlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki ilgili sınır değerlerini aştığı görülmüştür."