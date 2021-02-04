Gümüşhane’de bir mahalle karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyünün Çatalyaka Mahallesinde yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.

Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kürtün İlçesi Taşlıca Köyü Çatalkaya Mahallesi’nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla 4 Şubat 2021 tarihi saat 12.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.

Mahalle giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

