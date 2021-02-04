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Gümüşhane’de bir mahalle karantinaya alındı

04.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyünün Çatalyaka Mahallesinde yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kürtün İlçesi Taşlıca Köyü Çatalkaya Mahallesi’nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla 4 Şubat 2021 tarihi saat 12.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.Mahalle giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyünün Çatalyaka Mahallesinde yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.
Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kürtün İlçesi Taşlıca Köyü Çatalkaya Mahallesi’nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla 4 Şubat 2021 tarihi saat 12.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
Mahalle giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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Gümüşhane Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:41
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
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