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Gümüşhane’de çığ tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:04 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımı sağlayan yolda son bir haftada farklı yerlerden tam 6 kez çığ geldi.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımı sağlayan yolda son bir haftada farklı yerlerden tam 6 kez çığ geldi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler 4 gündür sürekli bölgede çığ temizliği yaparken, en büyük çığ kütlesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğunda düştü.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Yağmurdere Vadisi’nde yer alan Aşağı Yuvalı köyünün yolunda oldukça dik olan bölgelerden çığ geldi. Son bir haftada 6 ayrı noktada çığ gelen bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı her günün ertesinde bu kez farklı noktada çığ oluştu. Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli personelin dikkatli ve tedbirli davranması sonucu herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından en büyük çığ kütlesinin temizliği 2 gün sürdü.
İl Özel İdaresine ait iş makinesi yol üzerinde 10 metre yüksekliğinde ve 30 metre uzunluğundaki çığ kütlesini temizledi. Dün akşam geç saatlere kadar süren çalışmanın ardından kalan 2 ayrı çığ kütlesi ise bugün temizlenecek.
Aşağı Yuvalı köyü muhtarı Hami Gündoğdu çığ alanında 4 gündür çalıştıklarını belirterek, “İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Yolumuz kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi açtılar, tekrar geldi tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız” dedi.
Muhtar Gündoğdu, kış mevsiminde köyde yaklaşık 20 kişi ve 80 büyükbaş hayvan olduğunu belirterek, çalışmalar için Özel İdare ekiplerine, müdüründen, şefine çalışanların hepsine teşekkür etti.
4 gündür yoğun kar yağışı altında çalıştıklarını kaydeden iş makinesi operatörü Adem Ataman ise “Çığ kütlesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre var. Kaya gibi sertleşmiş kar kütleleri. İçerisinden taşlar, küçük çam fidanları çıktı. Derenin önü de çığ nedeniyle kesildiği için su da çığ kütlesinin altından geçmiş, kar bayağı sertleşti” diye konuştu.

Gümüşhane’de çığ tehdidi

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