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Gümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor.

Gümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından 6 noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Gümüşhane'nin Aşağıyuvalı köyü yolunda da ekipler, 10 metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Gümüşhane'de geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından kent merkezine bağlı Aşağıyuvalı köyüne ulaşım sağlayan yolda da 6 noktaya çığ düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, yol güzergahında yüksekliği 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için gece boyu çalıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, en büyük çığ kütlesinin temizliğinin de 2 gün sürdüğü, geri kalan kütlenin ise bugün temizleneceği belirtildi.
'BİR HAFTADA 6 KEZ ÇIĞ GELDİ'
Aşağıyuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, çalışmalar için İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti. Çığ alanında 4 gündür çalıştıklarını hatırlatan Gündoğdu, "İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi, açtılar; tekrar geldi, tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız" dedi.
'KAYA GİBİ SERTLEŞMİŞ'
Yoğun kar yağışı altında çalıştıklarını anlatan iş makinesi operatörü Adem Ataman ise "Çığ kütlesinin yüksekliği yaklaşık 10 metre var. Kaya gibi sertleşmiş kar kütleleri. İçerisinden taşlar, küçük çam fidanları çıktı. Derenin önü de çığ nedeniyle kesildiği için su da çığ kütlesinin altından geçmiş. Kar bayağı sertleşti" diye konuştu.

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Gümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyorGümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyorGümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyorGümüşhane'de çığda kapanan köy yolunda çalışmalar sürüyor

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